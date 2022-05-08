Merzifon'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Merzifon'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

08.05.2022 11:39
Merzifon'da "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 7-13 Mayıs Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.

"Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" özdeyişinin etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla trafik ekipleri, sürücülere bilgilendirme broşürleri dağıtarak uyarılarda bulundu.

Otogar kavşağında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, durdurdukları araçlarda bulunan sürücülere ve yolculara proje hakkında bilgi verdi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, uygulamaya katılarak vatandaşları bilgilendirdi.

Kaymakam Güldoğan, gazetecilere, kampanyalarla trafik kazalarının en aza indirilmesinin amaçlandığını belirterek, güvenli ve düzenli bir trafik ortamı oluşturulması, kazalardan kaynaklı mal ve can kaybının en aza indirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Hem yayaların hem de sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini vurgulayan Güldoğan, şunları kaydetti:

"Trafikte başta sürücülerimiz olmak üzere yayalarımız da çok dikkatli olmalılar. İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' mottosuyla başlatılan kampanya ile trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının azaltılması, kara yollarında tüm yol kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak can kayıplarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesi amaçlanıyor."

Uygulamaya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık ve İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan da katıldı.

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Hisarcık, Merzifon, Amasya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon'da 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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