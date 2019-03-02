Merzifon'da "Yeşilay Haftası" Etkinlikleri

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Yeşilay Haftası dolayısıyla stant açıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Yeşilay Haftası dolayısıyla stant açıldı.



Yeşilay Derneği Amasya Şubesince Atatürk Anıtı önünde açılan stantta alkollü içkilerin, sigaranın, uyuşturucuların topluma, aileye, bireye verdiği zararlar anlatıldı.



Standı ziyaret eden Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, gazetecilere yaptığı açıklamada, madde bağımlılığıyla sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Madde bağımlılığının önüne geçmek için bu etkinliğin gerçekleştirildiğini anlatan Demirkale, şunları kaydetti:



"Yeşilay, sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren önemli bir kurumdur. Bizler de bu haftada halkımızı bilinçlendirmek, bilgilendirmek istedik. Gençlerimize sahip çıkacağız, onları yalnız bırakmayacağız. Yalnız kalan ve toplumdan soyutlanan her genç madde bağımlılığına daha yakındır. Bunun bilinciyle hareket ediyoruz."



Stantta, alkol, sigara, madde ve internet bağımlılığı konulu broşürler de dağıtıldı.

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