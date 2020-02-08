Merzifon'da yöresel ürünlerin satılacağı üretici market açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da yöresel ürünlerin satılacağı üretici market açıldı - Son Dakika

Merzifon'da yöresel ürünlerin satılacağı üretici market açıldı

6 saat önce

Merzifon Belediyesi tarafından yöresel ve organik ürünlerin satışa sunulacağı üretici market açıldı.

Merzifon'da yöresel ürünlerin satılacağı üretici market açıldı, System.String[]

Merzifon Belediyesi tarafından yöresel ve organik ürünlerin satışa sunulacağı üretici market açıldı.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Sofular Mahallesi'ndeki üretici marketin açılışında, et, yumurta, bal, reçel, hamur işleri ve doğal ürün reyonlarından oluşan üretici marketi ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yerel üreticilere destek vermek, yöresel ürün ve organik tüketimin yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçladıklarını anlatan Kargı, "Bu sadece belediyemizin değil, evinde, kırsalında, mahallesinde üreten insanların ürettiklerinin karşılığını somut olarak alabilmesi için yerel yönetim, kamu, sivil iş birliğiyle ortaya çıkan başarılı bir çalışmadır. Bu başarı hikayesinin model alınmasını heves ediyorum. Üretmeden refah içinde yaşayacağımızı kimse ümit etmesin. Üretmek zorundayız. Üretici marketimizden yapılan alışveriş, bu şehrin üreten insanlarının evine katkı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Açılışa Kaymakam Gürkan Demirkale, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı'nın ve Erkan Ergül'ün yanı sıra siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alp Kargı, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 02:16 Kaynak: AA
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