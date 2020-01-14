Merzifon'da, Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'da, Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi açıldı - Son Dakika

Merzifon'da, Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi açıldı

6 saat önce

Merzifon Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına "Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi" açıldı.

Merzifon'da, Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi açıldı, System.String[]

Merzifon Belediyesi tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım anısına "Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi" açıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki kültür evinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Alp Kargı, yaşama 97 yıl önce veda eden Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım"ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Zübeyde Hanım'ın ismini, vefatının 97. yıl dönümünde ilçe kadınlarının el emeği ürünlerini sergileyebilecekleri kültür evine verdiklerini ifade eden Kargı, şunları söyledi:

"Çok anlamlı bir günde doğru bir işin açılışında hep birlikte beraberiz. Yaptığımız işlerin karşılığını almak, bu kadar coşkulu görmek hep hayalimizdi ama burada başka bir tablo var. İlçemizde 'üreten, evine, eşine, kendi hayatına nasıl katkı sağlayabiliriz' diye yola çıkan bayanlarımızın üretebilecekleri, sağlıklı bir şekilde satışa sunabilecekleri bir mekan sorunu vardı. Kıymetli hanımefendilerimizin heveslerini görmezden gelemezdik. 14 Ocak 1923'de hayata veda eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ismini yaşatacağımız Zübeyde Hanım Kadın Kültür Evi ilçemize hayırlı olsun."

Kargı, söz konusu kültür evi sayesinde kadınların el emeği ürünler üretebileceğini, sergileyeceğini ve aile ekonomilerine katkı sağlayabileceklerini kaydetti.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Seniha Karaca da kadınların aile ve ülke ekonomisine katkı sunmak için kültür evinde önemli çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.

Açılışa, Belediye Başkan Yardımcıları Tuncer Basmacı ve Erkan Ergül, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dursun Dağdelen, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Zübeyde Hanım, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:40 Kaynak: AA
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