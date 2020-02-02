Merzifon'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Merzifon'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Merzifon'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi

6 saat önce

Merzifon İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere, un yüklü 6 tır gönderildi.

Merzifon'dan İdlib'e insani yardım malzemesi gönderildi, System.String[]

Merzifon İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere, un yüklü 6 tır gönderildi.

İHH Merzifon Temsilcisi Muhammed Yavuz Çintaş, Suriye'de her gün bir dramın olduğunu söyledi.

İdlib'deki savaş mağdurlarını unutmadıklarını aktaran Çintaş, "İdlib'de yeni bir insani kriz yaşanıyor. Tüm vicdan sahiplerini Suriyeli savaş mağduru ailelere destek vermeye davet ediyoruz. Kış ayında Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan bu zulmü görmezden gelmek, kendisinden başkasını düşünmemek, bir Müslümanın, sıradan bir insanın bile yapabileceği davranış değildir. Bizler sorumluluk bilinciyle 8 yıldır eylemlerimizle, yardımlarımızla mazlum Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da Suriyeli mazlum kardeşlerimizi gücümüz yettikçe desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Cintaş, un yüklü tırların ilk olarak Suriye'deki İHH Lojistik Merkezi'ne ulaşacağını, buradaki işlemlerin ardından da Suriye'nin iç hatlarında bulunan ekmek fırınlarına gideceğini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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