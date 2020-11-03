Merzifon'dan İzmir afetzedeleri için yardım kampanyası - Son Dakika

Merzifon Kaymakamlığınca İzmir'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldığı bildirildi.

Kaymakam Gürkan Demirkale, gazetecilere, İzmir'deki deprem sonrasında afet bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşlar için yardım bağışı kabulüne başladıklarını belirtti.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı, yaralılara şifa dileyen Demirkale, "İzmir'de yaşanan deprem afeti sonrasında İçişleri Bakanlığımızın talimatları ve AFAD Başkanlığının talepleri doğrultusunda afetzedelere ulaştırılmak üzere Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden ayni bağış kabulüne başladık." dedi.

Demirkale, AFAD Başkanlığından şu an için sadece standart gıda kolisi ve yeni battaniye ihtiyacı olduğu yönünde açıklama yapıldığını anımsatarak, yardımda bulunmak isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurabileceğini kaydetti.