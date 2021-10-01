Merzifon'dan kısa kısa - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan'ı ziyaret etti.

Milletvekili Çilez, AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ile Kaymakam Güldoğan'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güldoğan da Çilez ve Kuzucu'ya teşekkür etti.

Merzifon'da mahalle güvenliği toplantısı yapıldı

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Bahçelievler Mahallesi güvenlik toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda asayiş ve güvenlik konuları görüşüldü.

Güldoğan, güvenlik toplantısının her ay bir mahallede düzenli olarak yapıldığını belirterek, vatandaşların can ve mal güvenliği, huzurunu sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Erbil Terbıyık, İlçe Sağlık Müdür Vekili Nesrin Pircanoğlu ve kurumların müdürleri katıldı.

Kaymakam Güldoğan'dan okul ziyareti

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Ziya Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Okulda incelemelerde bulunan Güldoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'dan bilgi aldı.

Öğrencilerle sohbet eden Güldoğan, okul ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.