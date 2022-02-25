Merzifon'dan kısa kısa - Son Dakika

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Tarımsal Sulama Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, sulama kooperatiflerinin sorunları ve tarımsal sulamada suyun daha verimli ve ekonomik biçimde kullanılması konuları ele alındı.

Toplantıya, daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Güldoğan'dan kurum, okul ve köy ziyaretleri

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, kurum, okul ve köy ziyaretlerine devam ediyor.

Atatürk Bilim ve Sanat Merkezini (BİLSEM) ziyaret eden Güldoğan, öğrencilere yönelik uygulanan ve planlanan projeler ile ilgili idarecilerden bilgi aldı.

Daha sonra BİLSEM bünyesindeki atölyelerde incelemelerde bulunan Güldoğan, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Daha sonra ilçeye bağlı Muşruf köyünü ziyaret eden Güldoğan, "Köylerimizi gezerek muhtarlarımızla köylerin sorunlarını yerinde görüyoruz. Amacımız köylerimiz hakkında bilgi sahibi olmak, sorunların çözümlerini bulmak." dedi.

Güldoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık'ı da ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker ve personelle sohbet eden Güldoğan, Terbıyık'tan Jandarma Komutanlığının işleyişi ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.