Merzifon Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği açıldı - Son Dakika

Merzifon Engelsiz Yarınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği hizmete açıldı.

Harmanlar Mahallesi'nde hizmete giren derneğin açılışına Kaymakam Gürkan Demirkale, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Mete Kuş ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak düzenlenen törende konuşan dernek başkanı Ayten Altunkaynak, engellilerin evlere kapanmaması, hayatın içinde olması amacıyla dernekleşme yoluna gittiklerini söyledi.

Dernek bünyesinde oluşturdukları "Engel-Siz" atölyede engelliler ve ailelerinin hem sosyalleşmesine hem de katma değerli ürünler üretmesine katkıda bulunmayı amaçladıklarını aktaran Altunkaynak, "Özel çocuklarımızın özel okullardan mezun olduktan sonra evlerde kalmalarını istemiyoruz. Dernek bünyesinde oluşturduğumuz atölyede aileleri ile zaman geçirsinler, üretim yapsınlar istiyoruz. Burada engelli bireyler ve aileleri olarak hep birlikte üretim yapacağız, sosyalleşeceğiz." dedi.

Kendisinin de 17 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli oğluyla yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Altunkaynak, "Engelli annesi olmayı Allah'ın bana verdiği bir lütuf olarak görüyorum. Hiçbir zaman, 'Neden ben' demedim. 'Vardır Allah'ın bildiği bir şey' dedim. Para, pul, mal hepsi boş, tek zenginlik çocuklarımız. Bu yüzden ailelerimizin yaşadığı tüm duyguları biliyorum. Artık derneğimizde bir araya gelip tüm sorunlarımızın üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Kaymakam Demirkale de her zaman engelli ailelerinin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından derneğin açılış kurdelesi kesildi.