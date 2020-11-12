Merzifon Esnaf Kefalet Kooperatifinden esnafa 40 milyon lira kredi desteği - Son Dakika

Merzifon Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Eyüp Kırılmaz, yıl içinde esnafa 40 milyon lira kredi dağıttıklarını bildirdi.

Kırılmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde esnafa kredi verilmesi konusunda sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Şartları uyan tüm esnaflara talepleri olan kredileri verdiklerini ifade eden Kırılmaz, "Devletimizin açıkladığı 25 bin liralık esnaf destek paketinden kooperatifimiz aracılığıyla 15 milyon lira dağıtıldı. Bunun yanı sıra 2020 yılında sıfır araç için 550 bin, iş yeri edindirme kredisi olarak da 700 bin liralık dağıtım yapıldı. Normal kredilerle birlikte yılın ilk 10 ayında yaklaşık 40 milyon liralık kredi kullanımı sağladık." dedi.

Esnaf ve sanatkarın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Kırılmaz, "Amacımız esnaf ve sanatkarımızın ayakta kalması, bu zor günleri bir nebze de olsa rahat atlatmalarını sağlamak. Devletimizin açıkladığı destek paketleri ile 2020 yılında rekor bir kredi desteği sağlandı. Bizler güçlü ve tecrübeli ekibimizle hizmet yapıyoruz. Allah, üyelerimizden ve ortaklarımızdan da razı olsun. Biz ortaklarımızın iyi günde kötü günde hep yanındayız." ifadelerini kullandı.