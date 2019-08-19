Son Dakika Haberleri: Merzifon Havalimanı'ndan temmuzda 11 bin 322 yolcu uçtu
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Merzifon Havalimanı'ndan temmuzda 11 bin 322 yolcu uçtu

1 saat önce

Amasya Merzifon Havalimanından 2019 Temmuz ayında 11 bin 322 yolcu uçtu.

Merzifon Havalimanı'ndan temmuzda 11 bin 322 yolcu uçtu, System.String[]
Amasya Merzifon Havalimanından 2019 Temmuz ayında 11 bin 322 yolcu uçtu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanını temmuz ayında 11 bin 322 kişi kullandı, iç hatlardaki uçak trafiği 75, dış hatlardaki ise 5 olmak üzere toplam 80 olarak gerçekleşti.
Yük trafiği ise 144 tona ulaştı.
Yılın ilk 7 ayına göre ise Amasya Merzifon Havalimanı'ndan 101 bin 983 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen uçak trafiği 781, yük trafiği ise 849 ton olarak gerçekleşti.
Merzifon, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:48 Kaynak: AA
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