Merzifon hayvan pazarında denetim - Son Dakika

Merzifon Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, Kurban Bayramı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı hayvan pazarında denetimlere devam ettiklerini bildirdi.

Öztürk, AA muhabirine, hayvan pazarında denetimde görevlendirilen polis ekiplerinin esnaf ve vatandaşlara broşür dağıtarak, virüsle mücadele konusunda bilgilendirme ve uyarıda bulunulduğunu söyledi.

Kurbanlık alacak veya satacak vatandaşları sahte para, dolandırıcılık olaylarına karşı da uyaran Öztürk, şöyle devam etti:

"Alışveriş yaptığınız insanların isimlerini ve telefon numaralarını alın. Size verilen telefon numarasının doğru olup olmadığını numarayı aldığınız anda arayarak kontrol edin. Yanınızda ya da kaldığınız yerde nakit para bulundurmayın. Hayvan satışlarından kazandığınız parayı bankaya yatırın. Alışveriş sırasında aldığınız paranın sahte olup olmadığını kontrol edin. Ücretinizi almadan hayvanınızı teslim etmeyin. Her türlü şüpheli durumu zaman kaybetmeden polisi arayarak bildirin. Polis ekiplerimiz yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yetiştirdiği kurbanlıkları satmak veya almak için hayvan pazarına giden vatandaşlarımızı uyarmaya devam edecek."

Pazarda maske takma, sosyal mesafe gibi konularda denetim ve bilgilendirmelerde bulunmaya devam ettikleri anlatan Öztürk, belirlenen kurallara uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacağını kaydetti.