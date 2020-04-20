Merzifon HEM'den kaymakamlığa 15 bin maske - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) personelleri tarafından dikilen 15 bin 391 adet maske Merzifon Kaymakamlığı'na teslim edildi.



Yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması kadar öneme sahip olan maskelerin hijyenik ortamlarda dikildiğini belirten Merzifon Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cevdet Koç, çalışanları olarak diktikleri 15 bin 391 adet maskeyi Merzifon Kaymakamlığına teslim ettiklerini ifade etti.



Gönüllü olarak Türkiye'nin içerisinde bulunduğu sağlık seferberliğine katkıda bulunmaktan ve Türk milletine hizmet etmekten gurur duyduklarını dile getiren Koç, "Desteklerinden dolayı müdür yardımcılarıma, öğretmen, usta öğretici, memur ve yardımcı personel kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık temennisi ile kendilerine, ailelerine, bütün Müslümanlara ve insanlık alemine sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum" dedi. - AMASYA