Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Ceyhan, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyardı - Son Dakika

Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan, telefon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Ceyhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerini hakim, savcı, polis olarak tanıtıp vatandaşlardan para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesini istedi. Vatandaşları dolandırıcılara karşı uyanık olmaya davet eden Ceyhan, "Kendisini polis ya da savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, aranan kişiye kimlik bilgilerinin, telefon numarasının ya da banka hesaplarının terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini, kullanıldığını söylüyor. Kendisini emniyet amiri, rütbeli asker, hakim veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, çeşitli vaatlerde bulunarak vatandaşları dolandırıyor. Vatandaşlar bu konuda duyarlı olmalıdır." diye konuştu.

Hiçbir savcı, hakim, asker veya polisin vatandaşları arayarak para talebinde bulunmayacağını vurgulayan Ceyhan, şunları söyledi:

"Telefonla aranılan vatandaşlarımız karşı tarafın söylemlerine asla itibar etmemeli, herhangi bir hesap numarasına para kesinlikle yatırmamalı, dolandırıcıların verdikleri adreslere ziynet eşyası veya para bırakmamalıdır. İlçe merkezinde bu konuda anonslar yapılarak vatandaşlar uyarılıyor. Ayrıca ekiplerimiz broşür dağıtıyor. Bilinçlendirme yaparak bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Söz konusu dolandırıcılık yöntemiyle baş başa kalan vatandaşlarımız hiç çekinmeden İlçe Emniyet Müdürlüğümüze başvurabilirler."

Ceyhan, telefon dolandırıcılığının önüne geçilmesi ve vatandaşın mağdur olmaması amacıyla çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.