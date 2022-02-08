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Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Pircanoğlu'ndan hatırlatma dozu uyarısı - Son Dakika

Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Pircanoğlu'ndan hatırlatma dozu uyarısı

08.02.2022 15:03
Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Pircanoğlu'ndan hatırlatma dozu uyarısı

Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu, yeni varyantlara karşı etkili korunma için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hatırlatma dozu aşılarının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu, yeni varyantlara karşı etkili korunma için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hatırlatma dozu aşılarının ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Pircanoğlu, AA muhabirine, vaka sayılarının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de giderek arttığına dikkati çekti.

Kovid-19 salgınından kurtulmada en etkili yolun aşı olduğunu anımsatan Pircanoğlu, "Konunun ciddiye alınması gerekiyor. Vatandaşlarımızın hastalığın hafif atlatıldığı yönündeki algıya kapılmamalarını özellikle istirham ediyorum. Vatandaşlarımız maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya devam etmeli ve aşı konusunda hassasiyet göstermelidir. TURKOVAC aşımızın da kullanıma başlanması ile şimdi çok daha güçlüyüz. Vatandaşlarımız hiç aşı olmamışlarsa acilen aşı olmalarını, daha önce aşı olanlarında hatırlatma doz aşılarını yaptırmalarını bekliyoruz." dedi.

Aşılama çalışmalarında Merzifon'un iyi durumda olduğunu dile getiren Pircanoğlu, şunları kaydetti:

"İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak ciddi çalışmalar yapıyoruz. Sağlık ekiplerimiz her yerde aşılama çalışmalarına devam ediyor. Pandemi ile mücadelemizi yoğun şekilde sürdürürken, vatandaşlarımızdan istirhamımız aşılarını eksiksiz şekilde yaptırmalarıdır. Halkımızı Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğümüzde, Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinde ve aile sağlığı merkezlerimize aşı olmaya davet ediyoruz. Aşılarımızı yaptıralım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruma altına alalım. Tedbirleri hafife alanlar ve aşı olmayanlar büyük pişmanlık yaşayabilir. Vatandaşlarımızın ilk önce kendileri, sonra sevdikleri için sorumlu davranması gerekiyor."

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Hisarcık, Merzifon, Türkiye, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon İlçe Sağlık Müdürü Pircanoğlu'ndan hatırlatma dozu uyarısı - Son Dakika


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