Kaymakam Güldoğan, sağlık kurumlarını ziyaret etti

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, ilçede hizmet veren sağlık kurumlarını ziyaret etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini ziyaret eden Güldoğan, çalışanlarla bir süre sohbet etti.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nesrin Pircanoğlu'ndan kurumların genel yapısı, personel durumu, yürütülen işlemler ile ilgili bilgi alan Güldoğan, halka en iyi hizmetin verilebilmesi için gayretli çalışmaların devam etmesini istedi.

Güldoğan, "Vatandaşlarımızın devletin sunduğu hizmetlerden etkili ve verimli şekilde yararlanması için kurumlarımıza yönelik ziyaretlerimiz sürüyor. İnsan sağlığı için büyük bir özveri ile sağlık hizmeti sunan tüm sağlık personeline çalışmalarında kolaylık diliyorum." dedi.