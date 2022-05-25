Merzifon Kaymakamı Güldoğan Kariyer Günleri programına katıldı - Son Dakika
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Merzifon Kaymakamı Güldoğan Kariyer Günleri programına katıldı

25.05.2022 17:13
Merzifon Kaymakamı Güldoğan Kariyer Günleri programına katıldı

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen Kariyer Günleri programına katıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen Kariyer Günleri programına katıldı.

Kaymakam Güldoğan, öğrencilerin kariyer hayatlarına yön vermeleri, iş dünyası ile tanışmaları ve farklı meslek grupları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla OSB Konferans Salonu'nda düzenlenen programda öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere, kaymakamlık mesleğini anlatan Güldoğan, mülki idare amirlerinin yetki, görev ve sorumluluk alanlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kariyer planlaması yapmak isteyenlerin düzenli bir yol haritası çizmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Güldoğan, daha sonra öğrencilerin sorularını cevapladı.

Etkinliğe, Merzifon İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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