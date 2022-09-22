Merzifon Milli Eğitim Müdürü Yozgat'tan okul ziyareti - Son Dakika
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Merzifon Milli Eğitim Müdürü Yozgat'tan okul ziyareti

22.09.2022 16:30
Merzifon Milli Eğitim Müdürü Yozgat'tan okul ziyareti

Merzifon Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Akören İlkokulu'nu ziyaret etti.

Merzifon Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, Akören İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Yozgat, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Yozgat, ziyaretlerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, daha iyi eğitim vermek için sık sık okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geldiklerini, sorun ve taleplerini dinlediklerini söyledi.

Çocukların daha iyi bir geleceğe sahip olması için çalıştıklarını aktaran Yozgat, şunları kaydetti:

"Kendilerine güvenimizin tam olduğu kıymetli çocuklarımızın ve gençlerimizin, ülkemize ait sosyal ve kültürel değerlere bağlı kalarak, bir yandan da ilmi eğitimlerini en yüksek seviyelere çıkararak, büyük başarılara imza atmaları noktasında bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz, etmeye çalışıyoruz. Çünkü çocuklarımızı her zaman ülkemizin ve geleceğimizin teminatları olarak görüyoruz. Evlatlarımız için, gerek öğretici, gerekse bir anne veya bir baba şefkatinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan idarecilerimize, öğretmenlerimize, milli eğitim camiasının içerisinde hizmet veren tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum."

Yozgat'a ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yıldırım Beşkardeş eşlik etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merzifon Milli Eğitim Müdürü Yozgat'tan okul ziyareti - Son Dakika

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