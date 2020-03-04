Merzifon, ordusunun yanında - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, bir grup vatandaş, Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen Mehmetçikler, şehit aileleri ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yürüyüş gerçekleştirdi.



Merzifonlu gençler tarafından düzenlenen yürüyüşe vatandaşlar, sosyal medyadan haberleşerek destek verdi. Askerlik şubesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Suriye'nin İdlib şehrinde şehit düşen 36 Mehmetçik, şehit ve gazi ailelerine aynı zamanda TSK tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için yürüyen grup, yürüyüş esnasında "Her Türk asker doğar", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Vatan sana canım feda" ve "Yansın Suriye yıkılsın İdlib" diye slogan attı.



Cumhuriyet Meydanı'nda yürüyüşü sonlandıran vatandaşlar, burada yüksek sesle İstiklal Marşı okudu. İdlib'den gelen şehit haberleriyle büyük üzüntü duyduklarını belirten Satılmış Erol grup adına yaptığı konuşmada, "Suriye'deki şehitlerimiz ve şehit ailelerinin kendilerini yalnız hissetmemeleri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için böyle bir yürüyüş organize ettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler" dedi. - AMASYA