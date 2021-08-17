Merzifon OSB'de doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, firma sayısı 59'a çıkan, 6 bin 100 kişinin istihdam edildiğini Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), geçen yıl 900 milyon liralık ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Vali Masatlı, Merzifon OSB'de yapımı tamamlanan marmelat üretim tesisinin açılışında, Türkiye'de salgın, yangın ve sel felaketleri başta olmak üzere yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen gelişim, değişim ve dönüşüm yaşandığını belirtti.

Bunun için özellikle yatırım, istihdam, üretim ve ihracat konularına çok önem verildiğini ifade eden Masatlı, Türkiye'nin üretim, tarım ve sanayi gücüyle diğer ülkelere örnek olduğunu vurguladı.

Merzifon OSB'nin, coğrafi avantajı ve bölge insanının girişimci ruhu sayesinde hızla geliştiğini, sanayi şehri olma yönünde ciddi mesafe alındığını aktaran Masatlı, 250 milyon liralık yatırım yapacak ve bin 500 kişiye istihdam sağlayacak 19 fabrikanın açılış aşamasında olduğunu aktardı.

Merzifon OSB'de yüzde 98 doluluk oranına ulaşıldığının altını çizen Masatlı, şöyle devam etti:

"Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nin 43 hektar büyüklükteki ilave alanının altyapı işlerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptığımız ikili görüşmelerle yaklaşık 3 milyon lira ödenek alınarak işin bitirilmesi sağlanmıştır. Merzifon OSB'de 250 milyon lira yatırım tutarlı, bin 500 kişiye istihdam sağlayacak olan, şu anda açılışını yaptığımız fabrika da dahil olmak üzere 19 fabrika açılış aşamasındadır. 55 milyon lira yatırım tutarlı ilave 500 kişiye daha istihdam oluşturacak 6 parselde inşaatlar çatı seviyesine gelmiş olup, tamamlanma aşamasındadır. Merzifon OSB'de yüzde 98 doluluk yakalandığından, 144 hektar 2 nolu ilave alanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2022 yılı yatırımı programına alınması için çalışmalar devam etmektedir."

Açılışını yaptıkları tesisin 50 kişiye istihdam sağlayacağını aktaran Masatlı, şunları kaydetti:

"Merzifon OSB 1986 yılında kurulmuş olmakla birlikte, 1996 yılında eylemli olarak faaliyete geçmiş, şu an itibarıyla 156 hektarlık sahada üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Merzifon'umuzun sanayi şehri olması noktasında ciddi ilerlemeler kaydetmektedir. Bugün itibariyle Merzifon OSB'de işletmedeki firma sayısı 59'a çıkmış, OSB'nin 900 milyon lira ihracatı ve 6 bin 100 kişi çalışanı bulunmaktadır. Bölgenin yöresel ürünlerini işleyecek yaklaşık 50 kişiyi istihdam edecek bu tesisimizin ilimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, bu vesileyle ülkemizin her alanında kalkınmasına öncülük eden başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bu tesis özelinde Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, milletvekillilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gelecek yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterdiklerini vurgulayan Masatlı, OSB'de atık su arıtma tesisi kurulması ve istihdama yönelik projelerinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.

Açılışa, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve davetliler katıldı.