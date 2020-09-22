Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında Merzifon OSB Müdürlüğünde yapılan toplantıya Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Belediye Başkanı Alp Kargı ile diğer yetkililer katıldı.

Vali Masatlı, burada yaptığı konuşmada, Merzifon Organize Sanayi Bölgesinin her geçen gün büyüdüğünü, yeni bir ivmeyle ileri noktalara taşımak için yönetim kurulu üyeleriyle ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından genel değerlendirmeyle sona erdi.

Masatlı ve beraberindekiler, daha sonra Merzifon OSB yeni genişleme alanı ile alt ve üstyapı yatırımlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.