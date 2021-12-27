Merzifon OSB Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında 2021 yılının son Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

OSB Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gündemde yer alan konular ve Merzifon OSB'nin faaliyetleri değerlendirildi.

Kaymakam Güldoğan, toplantıda yaptığı konuşmada, OSB'nin ihtiyaçları ve yatırımcıların talepleri doğrultusunda eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

OSB içinde devam eden çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Güldoğan, "Vatandaşlarımıza olduğu gibi yatırımcılarımıza ve sanayicilerimize de kapımız her daim açıktır. Merzifon OSB'de devam eden yatırımlar var. Sanayicilerimizin önünü açmak temel amaçlarımızdan biridir. Atacağımız adımları üretim ve istihdama yönelik belirliyoruz. OSB'nin ve yatırımcıların ihtiyaçlarına göre planlamalar ve iyileştirmeler konusunda çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Belediye Başkanı Alp Kargı, Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı toplantı karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.