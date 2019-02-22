Son Dakika Haberleri: Merzifon Pomem'de 249 Bekçi Yemin Etti

Merzifon Pomem'de 249 Bekçi Yemin Etti

53 dakika önce

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 249 bekçi için yemin töreni düzenlendi.

Merzifon Pomem'de 249 Bekçi Yemin Etti, System.String[]
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 249 bekçi için yemin töreni düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahallerde görev alacak bekçilerin yemin törenlerinde konuşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, eğitimlerini başarıyla tamamlayan bekçilerin asayişin sağlanmasında önemli vazifeleri olacağını belirterek azimle çalışacaklarından emin olduğunu söyledi.

Törene, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Aslan, Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül, diğer yetkililer ve bekçilerin aileleri katıldı. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:59 Kaynak: İHA

Amasya, Merzifon, Güncel
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