Merzifon Pomem'de 249 Bekçi Yemin Etti
53 dakika önce
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 249 bekçi için yemin töreni düzenlendi.
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 249 bekçi için yemin töreni düzenlendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahallerde görev alacak bekçilerin yemin törenlerinde konuşan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, eğitimlerini başarıyla tamamlayan bekçilerin asayişin sağlanmasında önemli vazifeleri olacağını belirterek azimle çalışacaklarından emin olduğunu söyledi.
Törene, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fatih Aslan, Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül, diğer yetkililer ve bekçilerin aileleri katıldı. - AMASYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:59 Kaynak: İHA
Kurulan Yeni Şirket Sayısında Büyük Artış
AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın
Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı
Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı