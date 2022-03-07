Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden "Kadınlar Günü" klibi - Son Dakika
Üye Girişi

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden "Kadınlar Günü" klibi

07.03.2022 19:30

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden "Kadınlar Günü" klibiAMASYA Amasya Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden "Kadınlar Günü" klibi

AMASYA Amasya Merzifon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan özel klibi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatın her alanına kattığı değere vurgu yapıldı. Tamamında Merzifonlu kadınların rol üstlendikleri klipte ayrıca eğitimden sanata, bilimden tarıma kadar birçok alanda toplumun farklı kesimlerinden kadın portreleri ekrana taşındı.

Paylaşımda, "Varlıkları ile hayatımıza değer katan tüm kadınların "Kadınlar Günü" kutlu olsun. Kadınlar Günü için hazırladığımız videomuzu tüm kadınlara armağan ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden Kadınlar Günü klibi
Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden Kadınlar Günü klibi
Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden Kadınlar Günü klibi

YORUMLAR
500
Amasya Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin jesti Amasya Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin jesti Görele'de 'Uluslararası Dünya Kadınlar Günü' resim sergisi açıldı Görele'de 'Uluslararası Dünya Kadınlar Günü' resim sergisi açıldı

Dünya Kadınlar Günü, Kadınlar Günü, Amasya, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden 'Kadınlar Günü' klibi - Son Dakika


Son Dakika
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 19:37:45. #1.12#
SON DAKİKA: Merzifon Sosyal Hizmet Merkezinden "Kadınlar Günü" klibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement