Merzifon SYDV'den 12 bin 824 kişiye yardım - Son Dakika

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) 2021 yılında 12 bin 824 kişiye 16 milyon 846 bin 950 liralık yardım yapıldı.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunduklarını söyledi.

???????Güldoğan, 2021 yılında eğitim, gıda, sağlık, gebelik, engelli ile engelli yakını aylığı, 65 yaş aylığı, asker ailesi yardımı, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımların yanı sıra ihtiyaç sahibi 935 kişiye de 748 bin 924 liralık kömür yardımında bulunduklarını belirtti.

Toplam yardım tutarının 16 milyon 846 bin 950 lira olduğunu ifade eden Kaymakam Güldoğan, 2022 yılında da yardımların devam edeceğini kaydetti.