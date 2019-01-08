Son Dakika Haberleri: Merzifon Sydv'den 5 Bin 861 Kişiye Yardım

Merzifon Sydv'den 5 Bin 861 Kişiye Yardım

1 saat önce

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 5 bin 861 ihtiyaç sahibine yardım edildi.

Merzifon Sydv'den 5 Bin 861 Kişiye Yardım, System.String[]
Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) geçen yıl 5 bin 861 ihtiyaç sahibine yardım edildi.

Vakıf müdürü Handan Ekinci Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Geçen yıl vakıflarınca 5 bin 861 ihtiyaç sahibine barınma, yakacak, gıda ve eğitim yardımda bulunduklarını anlatan Bal, ayni ve nakdi yardımların 1 milyon 84 bin 620 lira değerinde olduğunu belirtti.

Bal, yardımların devam edeceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:11 Kaynak: AA

Ekinci, Merzifon, Güncel
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