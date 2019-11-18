Merzifon SYDV'den kömür yardımı

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ihtiyaç sahibi aileler için kömür dağıtımına başladı.Vakıf Müdürü Handan Ekinci Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Merzifon SYDV olarak havaların soğuması ile kömür dağıtımına başladıklarını, ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden bin 500 ihtiyaç sahibine bin 350 ton kömür dağıtımı yapılacağını söyledi.

Yardımlardaki genel amacın sosyal devlet olmanın bir gereği olduğunu dile getiren Bal, "Vakfımız, yapmış olduğu çalışma ve görüşmeler neticesinde gerçek ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor. Amacımız doğru ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak. Ekonomik ve sosyal durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın ailesi ile kış aylarını daha sıcak geçirmelerini sağlamanın gayretindeyiz." diye konuştu.