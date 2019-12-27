Merzifon SYDV mütevelli heyeti toplantısı yapıldı - Son Dakika

Merzifon Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti, 2019'un son toplantısını gerçekleştirdi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki toplantıya Kaymakam Gürkan Demirkale başkanlık yaptı.

Amaçlarının SYDV'ye gönderilen paraların sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak olduğunu aktaran Demirkale, yıl içinde 3 bin 564 ihtiyaç sahibine 1 milyon 88 bin 378 lira yardımda bulunduklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için çaba sarf ettiklerini anlatan Demirkale, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinin görevi, devletimizin gönderdiği imkanları en adil şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza paylaştırmaktır. Bizler her konuda vatandaşlarımızın daima yanındayız." dedi.

Demirkale, ihtiyacı olan vatandaşların tümüne aynı hassasiyetle yardım yapıldığı sözlerine ekledi.