Son Dakika Haberleri: Merzifon TSO'dan 800 öğrenciye giysi yardımı
Son Dakika Güncel Merzifon TSO'dan 800 öğrenciye giysi yardımı - Son Dakika

Merzifon TSO'dan 800 öğrenciye giysi yardımı

6 saat önce

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye giysi yardımı yaptı.

Merzifon TSO'dan 800 öğrenciye giysi yardımı, System.String[]

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ihtiyaç sahibi 800 öğrenciye giysi yardımı yaptı.TSO Başkanı Dursun Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda her yıl yapılan yardımın, bu yıl da 800 öğrenciye verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildiğini belirtti.

Öğrencileri az da olsa sevindirmek için imkanları ölçüsünde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Dağdelen, şunları söyledi:

"Eğitim, öğretim çağındaki çocuklarımıza maddi ve manevi her türlü yardımı yapıyoruz. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize gönderdiğimiz kışlık giyim ve ayakkabılar ile öğrenci kardeşlerimizin kışı rahat bir şekilde geçirmelerini arzuluyoruz."

Dağdelen, ekonomik değer ve istihdam oluşturmanın yanında sosyal işlere de destek verdiklerini sözlerine ekledi.

Merzifon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:48 Kaynak: AA
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