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Merzifon TSO'dan enerji maliyetlerinde düzenleme talebi - Son Dakika

Merzifon TSO'dan enerji maliyetlerinde düzenleme talebi

12.02.2022 15:38
Merzifon TSO'dan enerji maliyetlerinde düzenleme talebi

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Dağdelen, her sektörü etkileyen enerji maliyetlerindeki zamların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Dağdelen, her sektörü etkileyen enerji maliyetlerindeki zamların tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Dağdelen, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde elektrik zamları, yükselen doğal gaz fiyatlarındaki artışların üyelerinin ticari faaliyetlerini sürdürmelerini güçleştirdiğini ifade etti.

Fatura tarifelerinde indirime gidilmesi gerektiğini savunan Dağdelen, şunları kaydetti:

"Elektrik ve doğal gaz zamları üyelerimizin dükkan kira bedellerini aşmış bulunmakta. Bu durum işletmelerimizin ayakta kalma ve sürdürülebilirliğini ciddi anlamda tehdit etmeye başlamıştır. İşletmelerimizin kepenk kapatmaması için en kısa sürede fatura tarifelerinde işletmelerimiz için özel bir sınır belirlenmeli ve indirime gidilmelidir. Kabul edilebilir sınırı aşan artışlara önlem alınmazsa üretim, istihdam, hizmet sektörü, dolayısıyla ekonomi yara alacaktır. Bu sorunun bir an önce çözüme kavuşturulması için odamız olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na üyelerimizin yaşadıkları sıkıntıları bildirdik. Bir an önce çözümleneceğini bekliyor ve inanıyoruz."

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Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merzifon TSO'dan enerji maliyetlerinde düzenleme talebi - Son Dakika


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