Merzifon'un 45 yıllık su şebekesi yenilenecek - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 45 yıllık içme suyu şebekesinin yenileneceği bildirildi.

Merzifon Belediyesi, 45 yıldır kullanılan ve artık su tüketim yoğunluğunu karşılamayan içme suyu şebekesinin yenilenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yıprandığı için yüzde 42 su kaybı yaşanan şebekenin yenilenmesi için ilçede 320 kilometrelik kazı çalışması yapılacak.

Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Kargı, Merzifon'un büyük bir sorunu haline gelen içme suyu şebekesi sorununu ortadan kaldırmak için çalışma başlattıklarını söyledi.

İlçenin 50 yıllık geleceğini planlayarak hareket ettiklerini dile getiren Kargı, şunları kaydetti:

"Artan nüfus ve su tüketimine karşı 45 yıldır kullanılan ve artık su tüketim yoğunluğunu karşılamayan içme suyu şebekemizin yenilenmesine ilgili görüşümüzü her platformda dile getirdik. Bu kapsamda içme suyu şebekeleri ve su depolarının yenilenmesi projesi ihale süreci tamamlandı. Önümüzdeki süreçte kazı çalışmalarına start vereceğiz. 45 yıl önce yapılmış ve hala kullanılmakta olan şebekeler kentin artan nüfusuna karşı yükünü taşıyamıyor. İlçemizde 320 kilometrelik kazı yapacağız. Proje tamamlandığında artık ilçe halkının su konusunda şikayetleri olmayacak. Biz günü kurtarmak açısından değil, 130 bin haneyi düşünecek şekilde projemizi hazırladık. Kısacası Merzifon'un 50 yıldan fazlası düşünülerek yapılmış bir projemiz hayata geçecek. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun."

Kargı, toplantının ardından Atık Su Arıtma Tesisini muhtarlara gezdirerek, çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.