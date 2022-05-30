Merzifon'un endemik bitki türü "yitik lale" kendi toprağında çiçek açtı - Son Dakika
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Merzifon'un endemik bitki türü "yitik lale" kendi toprağında çiçek açtı

30.05.2022 14:39
Merzifon'un endemik bitki türü "yitik lale" kendi toprağında çiçek açtı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "yitik lale" olarak adlandırılan ve endemik bitki türleri arasında yer alan "Merzifon lalesi", Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Merzifon Temsilciliği botanik bahçesinde yetiştirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde "yitik lale" olarak adlandırılan ve endemik bitki türleri arasında yer alan "Merzifon lalesi", Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Merzifon Temsilciliği botanik bahçesinde yetiştirildi.

Bölgede zamanla kaybolan ve girişimler sonucu yeniden yetiştirilen yitik lalenin çiçek açması nedeniyle, TEMA tarafından etkinlik düzenlendi.

TEMA Vakfı Merzifon Temsilcisi Kadir Acar, AA muhabirine, Türkiye'nin biyoçeşitlilik açısından çok zengin bir ülke olduğunu, endemik birçok türü bünyesinde barındırdığını söyledi.

Parlak kırmızı rengiyle çiçeklenen bitkinin, yıllar sonra ana yurdu olan Merzifon ilçesinde, girişimleri sonucu çiçek açtığını anlatan Acar, şunları kaydetti:

"1800'lü yıllarda Merzifon çevresinde doğada kendiliğinden yetişen bir cins lale varmış. Bu lale sadece bu bölgede yetiştiği için bölgemiz ve ülkemizin de endemik bitkisiymiş. 2016 yılında buraya Giresun Üniversitesinden öğretim görevlileri gelmişti. Kendileriyle ortak bir proje gerçekleştirdik. Merzifon ve Amasya'nın endemik bitkileri üzerine çalışıldı. Çalışmanın sonucunda Merzifon'un endemiği olarak 'Tulipa Sprengeri' diğer adıyla Merzifon lalesinin olduğu, 1800'lü yılların sonunda bu bölgeden tamamen toplanılarak yok edildiğini öğrendik. Bu işin peşinden koştuk. Bu bitkiden İstanbul'da TEMA Vakfı kurucularından Nihat Gökyiğit'in botanik bahçesinde birkaç tane olduğunu öğrendik ve temin ettik. Sahamızda 2019-2020 yıllarında ilk defa açmasını sağladık. Ama o dönemde bakımını çok iyi bilmiyorduk."

Etkinliğe katılan Kaymakam Ali Güldoğan, Merzifon lalesinin yetiştirilmesinde emeği geçen TEMA gönüllülerini tebrik etti.

Çiçek açan Merzifon lalesinin fotoğraf ve görüntülerini çeken katılımcılar, lale hakkında bilgi aldı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Alp Kargı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erbil Terbıyık, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Ceyhan da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Merzifon'un endemik bitki türü 'yitik lale' kendi toprağında çiçek açtı - Son Dakika


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