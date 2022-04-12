Merzifon ve Taşova'da çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ve Taşova ilçelerinde çiftçilere tohum dağıtıldı.

Merzifon İlçe Tarım Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende, 900 çiftçiye 900 kilogram ayçiçeği tohumu, 68 çiftçiye 2 ton nohut tohumu ve 32 çiftçiye 800 kilo yonca tohumu verildi.

Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, törende yaptığı konuşmada, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" ile nadas alanlarının daraltılması ve atıl tarım alanlarının üretime kazandırılmasının sağlandığını söyledi.

Güldoğan, çiftçilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

Taşova ilçesinde de Tarım ve Orman Bakanlığı ile Amasya İl Özel İdaresinin destekleri ile 800 üreticiye 5 ton ayçiçeği, 1 ton nohut ve bir buçuk ton yonca tohumu dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik de sezonun bereketli geçmesini diledi.