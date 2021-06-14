Merzifon ve Taşova'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ve Taşova ilçelerinde, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Merzifon Sevinç Orhan Erzengin Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin projelerinin sergilendiği bilim fuarının açılışına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Okul Müdürü Abdulmuttalip Nalbant, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri hayata hazırlama çerçevesinde gerçekleştirdikleri etkinliklerinden birinin TÜBİTAK fuarları olduğunu söyledi.

Fuarda 15 araştırma projesinin yer aldığını ifade eden Nalbant, "Okulumuz 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarımızı 15 proje ile gerçekleştirmiştir. Projelerimiz 5 ve12. sınıf öğrencilerimiz tarafından kendi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri konular üzerine hazırlandı. Özel öğrencilerimiz, fuarda tasarımlarını sergileyerek hem kendilerinin hem de izleyicilerin eğlenerek öğrendikleri bir ortam oluşmasına katkı sağladı." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat ise öğrencileri ortaya koydukları eserler için tebrik etti.

-Taşova

Taşova Şehit Orhan Gülmez Çok Programlı Anadolu Lisesinde TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Okul Müdürü Fatih Ocak, okul salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, fuarda 15 projeyi sergilediklerini söyledi.

Bilim fuarlarının, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını ifade eden Ocak, "Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır, Projelerimiz öğrencilerimiz ve 10 danışman öğretmenimizin özverili çalışması ile ortaya çıktı." dedi.

Programa, Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, kurum müdürleri ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.