Son Dakika Haberleri: Merzifon Ziraat Odasında Erkan Aktaş Dönemi

Merzifon Ziraat Odasında Erkan Aktaş Dönemi

29 dakika önce

Merzifon Ziraat Odası Başkanlığına Erkan Aktaş seçildi.

Merzifon Ziraat Odasında Erkan Aktaş Dönemi, System.String[]
Merzifon Ziraat Odası Başkanlığına Erkan Aktaş seçildi.

Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gelir gider ve faaliyet raporları görüşüldü.

Daha sonra yapılan seçimde başkanlığa mevcut başkan İsmail Çelik ile Erkan Aktaş, Kenan Koç ve Onur Sayar'ın aday oldu.

Yapılan seçimde oy kullanan 88 delegeden 36'sının oyunu alan Aktaş, başkanlığa seçildi. Çelik 29, Koç 20, Sayar ise 3 oyda kaldı.

Aktaş, azim ve kararlılıkla görevlerini sürdüreceklerini söyledi.

Yönetim kurulu ise Mustafa Yılmaz, İbrahim Çolak, Mehmet Korkmaz, Satılmış Sağan, Ali Akkurt ve Cem Acar'dan oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 06:48 Kaynak: AA

Merzifon, Erkan Aktaş, Güncel
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