MESA sanata ve sanatçıya destek olmaya devam ediyor

MESA Holding, 52 yıldır kalite ve güven ile anılan çizgisini 49 yıldır sanatın ve kültürün adresi olan Milliyet Sanat ile heykel sanatına destek vermek için birleştiriyor. MESA Holding, bu yaklaşım ile Milliyet Sanat'ın ikincisini gerçekleştirdiği "Heykelde Yeni Keşifler" yarışmasına sponsor olarak destek veriyor. MESA Holding'in sponsorluğunda düzenlenecek yarışma ile eserlerini sergileme fırsatı bulamayan yetenekli sanatçıların görünürlüğünün artırılması ve heykel sanatına emek ve gönül verenlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

İlki 2019 yılında gerçekleşen, Türkiye'de heykel sanatının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan yarışmada başvurular 9 Haziran'a kadar devam edecek. Yapılan başvuruların birbirinden kıymetli jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından ilk eleme Haziran ayı sonunda ilk 10 eserin belirlenmesiyle yapılacak. Dereceye girmeye değer bulunan 10 eserden ilk 3'e giren isimlerin her birine 10 bin TL üretim desteği verilecek. Eylül ayında ise Kemer Country Club'da sanatseverler için sergilenecek. Birinciliğe hak kazanan eser sahibine yurtdışında bir ay sürecek sanat eğitimi ödülü verilecek. Eserler daha sonra Boğaz'ın yanı başında yer alan ve bir dönem kültür ve sanatın merkezi olan Cemil Molla Köşkü'nün bahçesinde sergilenmeye devam edecek.

Değerlendirmeleri yapacak jüride Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Tasarım Müdürü Sinem Konu Keskinok, Artsümer Galeri Kurucusu Aslı Sümer, Küratör & Sanat Yazarı Derya Yücel, Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı & Koleksiyoner Ebru Özdemir, Heykeltraş Fabio Lattanzi Antinori, Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Filiz Aygündüz, Küratör & Sanat Danışmanı Melike Bayık, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Koleksiyoner Meltem Demirören Oktay, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölüm Başkanı Prof. Neslihan Pala, Merkur Galeri Kurucusu & Sanat Danışmanı Sabiha Kurtulmuş ve Sanatçı Seçkin Pirim bulunuyor.

Detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak isteyenler www.milliyetsanat.com/yarismalar/heykeldeyenikesifler adresinde yer alan başvuru formunu doldurup eser fotoğrafı ve videosu yükleyebilirler.