Mesafe kuralına uymayan yolcuya başkan şoku - Son Dakika

Mesafe kuralına uymayan yolcuya başkan şoku

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı şoför koltuğuna geçti sosyal mesafe kuralına uymayan yolcuyu araçtan indirdi.

Mesafe kuralına uymayan yolcuya başkan şoku, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı şoför koltuğuna geçti sosyal mesafe kuralına uymayan yolcuyu araçtan indirdi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklaması yapmıştı. Bugün ise o denetimler Bursa'da da yapıldı. Denetim kapsamında Bursa Valisi Yakup Canpolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Refik Özen ve Atilla Ödünç'ün katılımıyla Bursa'da sosyal mesafe ve maske denetimi yapıldı. Bursa protokolü ziyaret ettikleri yerlerde sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayan vatandaşları uyardı.

Ziyaret ettiği bir dolmuş durağında şoför koltuğuna geçen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kullandığı aracın arka koltuğuna sosyal mesafe kurallarına uyulmadan 3 kişinin bindiğini görünce bir kişiyi uyararak araçtan indirdi. Protokol üyeleri tarihi çarşı ve pazarları denetim için gezerken vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü.

Bursa Valisi Yakup Canbolat şehrin bazı bölgelerini gezmek istediklerini dile getirerek, "Vatandaşımıza pandemi döneminde maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunu anlatmak istedik. Genel gidişatın ne olduğunu da görmek istedik. Bugün il genelindeki işletmelerin neredeyse tamamı denetlenecek. Türkiye genelinde ve Bursa'da vaka sayıları artıyor. Bu dönemi sağlıklı atlamamız lazım. Vatandaştan ricamız 3 kural dediğimiz maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz. Bu kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Bu aynı zamanda vebaldir. İnsanlar kendilerine dikkat etmiyor olabilir ama çevresinde yaşayan insanlara zarar vermemeleri gerekiyor. Bu farkındalığın oluşması noktasında da bugün çarşılarımızı dolaşıyor, vatandaşla selamlaşıyoruz. Maskesi olmayanları da ikaz ediyoruz. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki bugün dolaştığımız alanlarda vatandaşın yüzde 100'ü maske takmış diyebiliriz. Bu bizim şehrimiz açısından sevindiricidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise bakanlığın aldığı kararla şehir yöneticileri olarak rehberlik noktasında dolaştıklarını belirterek, "Bayram sonrası çarşının pazarının hareketlenmesi de sevindirici. Bursalı hemşerilerimizde kurallara uyuyorlar. Valilik, belediye, ilgili kurumlar ne kadar tedbir alırsa alsın, her bir vatandaşın kadını erkeği, genci, yaşlısıyla kendi önlemlerini alması gerekiyor. Bu bilinç vatandaşımızda oluştu ama bu tedbiri elden bırakmadan hayatımızı devam ettirmek durumundayız. Çarşı, Pazar gezeceğiz, alışveriş yapacağız ama kurallara da uyacağız. Temennimiz bu sıkıntının başımızdan def edilmesidir" diye konuştu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise "Son günlerde maalesef vak'aların arttığını öğreniyoruz. Bakanlığımızın, valiliğimiz ve belediyelerimizin farkındalık oluşturması bakımından böyle bir ziyaret gerçekleştiriyoruz. Ama önümüzdeki sürece devam etmemiz gerekiyor. Yeni normal demek, maske, hijyen ve mesafeye uyarak devam etmek demek. Tek dileğimiz vak'aların artmaması, tedbirlere de ihtiyaç duyulmaması" ifadelerini kullandı. - BURSA

Alinur Aktaş, AK Parti, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:30

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mesafe kuralına uymayan yolcuya başkan şoku - Son Dakika
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