"Mesafe spora engel değil" diyen anneler stadyumda spor yaptı

Kocaeli'de yaklaşık 100 anne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak stadyumda spor yaptı.

Kocaeli'de yaklaşık 100 anne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak stadyumda spor yaptı. Büyükşehir Belediyesince "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" projesi çerçevesinde, yeni normal hayata geçilmesinin ardından "Mesafe spora engel değil" sloganıyla yaklaşık 100 anne ve çocuklarının katılımıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yapılan egzersizler, 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun olarak açık havada gerçekleştirildi. Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'ndaki etkinliğe katılan 100'e yakın anne spor yaparken, çocukları da kendileri için kurulan parkurlarda yarışarak ter attı. Yaklaşık 40 dakika süren ve annelerin kendi vücut ağırlığıyla yaptığı egzersizler, haftanın 3 günü belirlenen saatlerde devam edecek.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Muslera'nın ayağında iki kırık tespit edildi

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında Muslera'dan sonra Andone de sakatlandı

Türkiye'de yaz transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayıp 22 Eylül'de sona erecek

Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti

Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor

G.Saray'a büyük darbe! Rizespor farkı 2'ye çıkardı

Ligler başlamadan soyunma vaatleri art arda geldi! Paylaşımı heyecan yarattı

Acun Ilıcalı: Hakem hataları olmasaydı Fenerbahçe zirvede olurdu

Beşiktaş ve G.Saray'da da oynayan eski basketbolcu Benjamin McGilmer yaşamını yitirdi

Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'nın tazminatı 30 milyon TL ve iş bulana kadar bunu ödemek zorundayız

Muslera'nın sakatlandığı ofsayt pozisyonunda VAR protokolünün uygulanması, G.Saray taraftarının tepkisini çekti

Gençlerbirliği, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti

Beşiktaş'ta Rebocho, Diaby ve Elneny gidiyor; Ljajic, Vida, Douglas ve Lens'e gelen teklifler değerlendirilecek

Süper Lig kulüpleri ve futbolcular, Muslera için geçmiş olsun mesajı yayınladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın: Bazı futbolcularla yollarımızı ayıracağız