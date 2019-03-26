Mesafeler: Ay ile Dünya Arasına Bütün Gezegenleri Sığdırabiliriz!
29 dakika önce
Astronomik mesafelere bakış atacağımız bu videoda, olabildiğince mesafe ve boyut algınızı genişletmeyi hedefliyoruz.
Astronomik mesafelere bakış atacağımız bu videoda, olabildiğince mesafe ve boyut algınızı genişletmeyi hedefliyoruz. İyi seyirler!
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:27 Kaynak: Youtube
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