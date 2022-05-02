MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ - Son Dakika

ANTALYA'da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya (40) sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Şahin, olayı görenler tarafından dövüldü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Şahin, Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attı. Şahin'in Kaya'yı darbettiğini gören çevredekiler, müdahale etti. Başına aldığı kafa darbesiyle yere düşen Şahin, yerde de tekmelendi. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.