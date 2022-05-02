MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ - Son Dakika
Üye Girişi

MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

02.05.2022 18:33

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Figen Kaya, sabah saatlerinde iş arkadaşı tarafından darp edildiğini dile getirdi.

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Figen Kaya, sabah saatlerinde iş arkadaşı tarafından darp edildiğini dile getirdi. Kaya, "Arkadaşım işe geç kaldığımı söyledi ama ben mesai saatimden önce iş yerindeydim. Fakat görüntülerde olduğu gibi darbedildim. Gerekçesi ise işe geç kaldığım yönündeydi ama ben geç kalmadım. Sen geç kaldığın için ben senin yüzünden 'bayram namazına gidemedim' dedi. Ben de kendisine 'Tam vaktinde geldim' diye cevap verdim. Kendisi bana karşı ne yazılı ne de sözlü olarak ya da ricası olarak erken gelmem konusunda talebi olmadı. Böyle bir isteği olsaydı da ben zaten erken giderdim" dedi.

'SOL KULAĞIMIN ÜZERİNE YUMRUK ATTI'

Sabah işe gittiğinde bakışlarının kendisine karşı kötü olduğunu fark ettiğini belirten Figen Kaya, "Ben bunu fark edince güvenlik kulübesine yaklaşmadım ve kaldırımda kaldım. Onun güvenlik kulübesinden çıkmasını bekledim. O da çıktıktan sonra bana namaza geç kaldığını söyledi. Böyle deyince ben de çantamdan telefonu çıkartıp saati gösterecektim. Aramızda ağız dalaşı oldu ve benim üzerime yürüyerek boğazımı sıktı. Sol kulağımın üzerine yumruk attı ve beni yere düşürdükten sonra saçımı çekti. Allah'tan tam namaz çıkışına denk geldiği için beni kurtardılar. Onlar olmasaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. Ben kadın halimle onunla baş edemezdim. Kendisi kilolu ve iri yarı birisi" diye konuştu.

'İŞTEN ÇIKARILDI'

Daha önce aralarında güvenlik kulübesinin temizliğiyle ilgili küçük tartışmaların yaşandığını da ifade eden Figen Kaya, "Ben kendisine sürekli temiz bırakması konusunda uyarılarda bulunuyordum. Çalıştığımız şirkete de yaşananları anlattım. Kendileri işten çıkardıklarını söylediler. Kendisinden de şikayetçi oldum. Darp raporunu da aldım" dedi.

MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ
MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ
MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ
MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ

YORUMLAR
500
MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Berat Albayrak, Trabzonspor'un şampiyonluğunu gözyaşları eşliğinde kutladı!
17:48 Antalya'da sokak ortasında kadına şiddet uygulayan adam, çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü!
17:13 Ukrayna geri adım attı! Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine Büyükelçi Bodnar açıklık getirdi
17:10 Eşini öldürüp oğlunu yaralayan cani adam ifadesiyle kan dondurdu: Pişman değilim, bugün olmasa yarın olacaktı
17:09 Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit maske zorunluluğu hakkında konuştu: 10 gün içeresinde kaldırılacağını düşünüyorum
16:17 Seda Sayan, eşiyle ilk balayı fotoğrafını Paris'ten paylaştı!
16:15 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in nikah töreninin ayrıntıları ortaya çıktı
15:45 Eşi tarafından katledilen kadın bayram günü toprağa verildi! Oğlu dakikalarca gözyaşı döktü
15:43 Ukrayna donanması, Türk SİHA'ları ile Rus ordusuna ait iki tekneyi batırdı
15:04 Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 18:56:27. #1.12#
SON DAKİKA: MESAİ ARKADAŞI KADINA ŞİDDET UYGULAYINCA ÇEVREDEKİLER TARAFINDAN DÖVÜLDÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement