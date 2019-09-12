Mesai arkadaşının kullandığı otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Oğuzeli Mülteci Geri Gönderme kampında çalışan Aydın Konuktürk'ün kullandığı motosiklet, mesai arkadaşı İsmail G.'nin kullandığı araç çarptı. Konuktürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken İsmail G. ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Oğuzeli Mülteci Geri Gönderme Kampı'nda çalıştığı öğrenilen Aydın Konuktürk'ün kullandığı ve plakası bulunmayan bir motosiklete Güllük Mahallesi Bahçe Sokak'ta İsmail G. idaresindeki 27 SZ 540 plakalı araç ile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Aydın Konuktürk, kaldırıldığı Oğuzeli Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İsmail G. ise kaldırıldığı Oğuzeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Konuktürk'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Konuktürk'ün cenazesi, Oğuzeli ilçesinde defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Öte yandan kazaya karışan iki aracın sürücünün de mesai arkadaşı oldukları öğrenildi.