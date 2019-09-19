Mesai başladı

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1 saat önce

Oyuncu, Türkiye'den Kısalar kategorisinin jürisinde yer alacak.

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Oyuncu, Türkiye'den Kısalar kategorisinin jürisinde yer alacak. Abdullah kategorinin en iyisini jüri başkanı Anna Henckel-Donnersmarck ve Ayçe Kartal ile seçecek.


Oyuncu önceki gün Kanyon'da kategoride yarışan filmleri iki jüri üyesi ile izledi. Festivalin Keş!f kategorisi, Michel Franco'nun jüri başkanlığında ise Barış Saydam ve Deniz Eyüboğlu Aydın en iyiyi arayacak.


!f Ulusal kategorisindeki seçimlerini jüri başkanı Ezel Akay önderliğinde Damla Sönmez ve Asja Krsmanovic yapacak. Festival, 19-22 Eylül'de Ankara'da, 13-22 Eylül'de İstanbul'da, 19-22 Eylül'de ise İzmir'de düzenlenecek.

Türkiye, Kartal, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 08:50 
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