Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor - Son Dakika

Mesai bitiminde evine uçarak gidiyor

MUĞLA - Muğla Fethiye'de Babadağ'da Kurulu teleferik tesislerinin Genel Müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde görev yaptığı zirveden wingsuit ile süzülerek evinin havuzuna iniş yaptı. Yarasa Müdür olarak adlandırılan Cengiz Koçak mesaisinin ardından yamaç paraşütü pilotu Barış Çelik ile Babadağ'ın zirvesinden, yaklaşık 2 bin metreden paraşütten atladı.

Wingsuit ile havada süzülen Koçak, paraşütünü açarak Ölüdeniz Mahallesi, Ovacık mevkisindeki evinin havuzuna başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Koçak'ın sosyal medyada paylaştığı anlar, çok sayı kişinin beğenisini topladı.

Koçak, gazetecilere, "Gördüğüm her şey kendisi için atlanabilir durumda olduğunu söyledi" diye konuştu.

Mesaisinin ardında Babadağ'dan Ölüdeniz'e uçarak indiğini anlatan Koçak, "Evimin önünde bir havuz var. 'Acaba havuza insem mi?' diye hep düşündüm. Hava rüzgarlı olmasına rağmen inişimi başarıyla gerçekleştirdim. Kafamda hedef olarak duran evimin önündeki havuza inme fikrini hayat geçirmiş oldum. Muhtemelen dünyada uçup evinin havuzuna inen ve evine giden başka birisi yoktur." dedi.

Koçak, geçmişte yaptığı atlayışları sürekli sosyal medyada paylaştığını ve insanların artık normal karşılamaya başladığını ifade etti. Havuza iniş görüntüsünün diğer videolarına göre farklı tepkiler aldığını dile getiren Koçak, "Mesaj yollayan, gülen, alkışlayan insanlar oldu. Çoğu herhangi bir havuza indiğimi düşündü. Kendi evimin havuzunu öğrendiklerinde daha çok şaşırdılar. Havuzdan çıkıp evime girdim." dedi.