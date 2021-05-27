Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Çay ilçesi Tekke Mahallesi, Baraj mevkisinde meydana geldi. Onur Adıgüzel yönetimindeki 45 ZF 867 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu virajı alamayarak, 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler güçlükle indikleri uçurumda sürücü Onur Adıgüzel'in cansız bedenine ulaşırken, Cemal Avcı (24), Durmuş Adıgüzel (23), Mehmet Kenç (21) ve Fırat Aydemir (18) ise yaralı olarak çıkarıldı.Cemal Avcı ve Durmuş Adıgüzel Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde, Fırat Aydemir ve Mehmet Kenç ise AFSÜ Hastanesi'nde tedaviye alındı. Cemal Avcı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.Çay'a bağlı Yeşilçiftlik köyündeki bir paketleme tesisinde çalışan 5 arkadaşın, mesai bitimi Çay Barajı'na gittikleri, dönüş yolunda Onur Adıgüzel'in kullandığı otomobilin, mucurlu yolda kontrolden çıkıp, uçurumdan yuvarlandığı öğrenildi.
Kazada yaşamını yitiren Onur Adıgüzel'in cenazesinin bugün toprağa verildiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Mesai çıkışı gittikleri barajda uçuruma yuvarlandıkları ortaya çıktı - Son Dakika