Üye Girişi
17 bin 831 kişi yargı mercii önünde hazır bulunma taahhüdüyle serbest kaldı - Son Dakika

17 bin 831 kişi yargı mercii önünde hazır bulunma taahhüdüyle serbest kaldı

06.01.2022 10:04
17 bin 831 kişi yargı mercii önünde hazır bulunma taahhüdüyle serbest kaldı

17 bin 831 kişi, belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt ederek serbest kaldı.

17 bin 831 kişi, belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt ederek serbest kaldı.

Adalet Bakanlığınca, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında "vatandaşa güven esastır" anlayışıyla yapılan yasal düzenlemeyle kişi hak ve özgürlüklerini genişleten önemli bir adım atılmıştı. İfade almak amacıyla düzenlenen yakalama emri doğrultusunda mesai saatleri dışında yakalananlardan 17 bin 831 kişi, belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt ederek serbest kaldı. Resmi Gazetede 14 Temmuz 2021'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4'üncü Yargı Paketi kapsamında özgürlük ve güvenlik hakkını etkileyen yargısal uygulamalar gözden geçirilerek İHEP'te de konuya ilişkin somut hedefler konulmuştu.

Vatandaşa güven esastır

İHEP'te yer alan "Uygulamadan Kaynaklı Aksaklıklar Nedeniyle Kişi Özgürlüğünün Kısıtlanmasının Önlenmesi" hedefi kapsamında yapılan değişikliklerden biri de yakalama veya zorla getirme kararlarının mesai saatleri dışında infaz edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması oldu. Yapılan düzenleme ile sadece ifadesi alınmak üzere verilen bir yakalama kararı kapsamında mesai saatleri dışında yakalanan kişiye, makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılması imkanı getirildi. Vatandaşların itibar, onur ve haysiyetini koruma gayesiyle ve "vatandaşa güven esastır" ilkesi gereğince yapılan düzenleme ile sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelden, havaalanından yakalama gibi işlemlere son verildi. Ceza adaleti sisteminde kişi özgürlüğü ve güvenliği temelinde hayata geçirilen bu reformla yürürlüğe girdiği 14 Temmuz 2021'den bu yana 17 bin 831 vatandaş taahhüt vererek serbest bırakıldı.

Taahhüdünü yerine getirmeyenlere para cezası

Yürürlüğe giren düzenleme uyarınca gece yakalanan kişilerin durumu emniyet ya da jandarma görevlilerince sistem üzerinden kontrol ediliyor. İfadesi alınmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan ve belirtilen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunacağına dair taahhütte bulunan kişinin durumu saat kaç olursa olsun Cumhuriyet savcısına bildiriliyor. İlgili kişiler, Cumhuriyet savcısının emir vermesi üzerine serbest bırakılırken, bu karar bilişim sistemine de işleniyor. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabiliyor. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği Cumhuriyet savcısınca bin lira idari para cezası verilebiliyor. - ANKARA

YORUMLAR
500

İnsan Hakları Eylem Planı, Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet, Gazete, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 17 bin 831 kişi yargı mercii önünde hazır bulunma taahhüdüyle serbest kaldı - Son Dakika


Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var         
10:49
Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın! Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!         
10:44
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte         
10:13
TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı         
09:56
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu Rusya'da 15 yaşındaki kızı asansörde zorla öptü, çığlıkları duyan baba yardıma koştu         
14:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48

Son Dakika Haberleri
10:49 Güne yükselişle başlayan dolar şu anda 13,80'den işlem görüyor
10:49 Fenerbahçeliler heyecanlandı, Löw'den yanıt bekleniyor! Listede iki isim daha var
10:43 Hakan Ural'dan garip öneri: Pandeminin bitmesi için Bill Gates'i tutuklayın!
10:31 Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş
10:28 Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi
10:14 O maskeleri çöpe atın! Bez maskeleri ve tek katmanlı cerrahi maskeler kullanmayın!
10:12 FED tutanakları ve Kazakistan'daki olaylar sebebiyle Bitcoin düşüşte
10:12 Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi
10:04 Ebru Gündeş ve Yaşar İpek'in aşk iddiasına eski eş Seren Serengil ne dedi: Ebru fakir birine bakmaz
09:56 TOGG ABD'de görücüye çıktı, CEO Mehmet Gürcan Karakaş duygu dolu anlar yaşadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 10:57:13. #1.13#
SON DAKİKA: 17 bin 831 kişi yargı mercii önünde hazır bulunma taahhüdüyle serbest kaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement