17 bin 831 kişi yargı mercii önünde hazır bulunma taahhüdüyle serbest kaldı - Son Dakika

17 bin 831 kişi, belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt ederek serbest kaldı.

Adalet Bakanlığınca, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında "vatandaşa güven esastır" anlayışıyla yapılan yasal düzenlemeyle kişi hak ve özgürlüklerini genişleten önemli bir adım atılmıştı. İfade almak amacıyla düzenlenen yakalama emri doğrultusunda mesai saatleri dışında yakalananlardan 17 bin 831 kişi, belirlenen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunmayı taahhüt ederek serbest kaldı. Resmi Gazetede 14 Temmuz 2021'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4'üncü Yargı Paketi kapsamında özgürlük ve güvenlik hakkını etkileyen yargısal uygulamalar gözden geçirilerek İHEP'te de konuya ilişkin somut hedefler konulmuştu.

Vatandaşa güven esastır

İHEP'te yer alan "Uygulamadan Kaynaklı Aksaklıklar Nedeniyle Kişi Özgürlüğünün Kısıtlanmasının Önlenmesi" hedefi kapsamında yapılan değişikliklerden biri de yakalama veya zorla getirme kararlarının mesai saatleri dışında infaz edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması oldu. Yapılan düzenleme ile sadece ifadesi alınmak üzere verilen bir yakalama kararı kapsamında mesai saatleri dışında yakalanan kişiye, makul bir sürede adli makamlara başvurmayı taahhüt etmesi şartıyla Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda serbest bırakılması imkanı getirildi. Vatandaşların itibar, onur ve haysiyetini koruma gayesiyle ve "vatandaşa güven esastır" ilkesi gereğince yapılan düzenleme ile sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına alma, otelden, havaalanından yakalama gibi işlemlere son verildi. Ceza adaleti sisteminde kişi özgürlüğü ve güvenliği temelinde hayata geçirilen bu reformla yürürlüğe girdiği 14 Temmuz 2021'den bu yana 17 bin 831 vatandaş taahhüt vererek serbest bırakıldı.

Taahhüdünü yerine getirmeyenlere para cezası

Yürürlüğe giren düzenleme uyarınca gece yakalanan kişilerin durumu emniyet ya da jandarma görevlilerince sistem üzerinden kontrol ediliyor. İfadesi alınmak üzere mesai saatleri dışında yakalanan ve belirtilen tarihte yargı mercii önünde hazır bulunacağına dair taahhütte bulunan kişinin durumu saat kaç olursa olsun Cumhuriyet savcısına bildiriliyor. İlgili kişiler, Cumhuriyet savcısının emir vermesi üzerine serbest bırakılırken, bu karar bilişim sistemine de işleniyor. Bu hüküm her yakalama emri için ancak bir kez uygulanabiliyor. Taahhüdünü yerine getirmeyen kişiye, yakalama emrinin düzenlendiği Cumhuriyet savcısınca bin lira idari para cezası verilebiliyor. - ANKARA