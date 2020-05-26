Mesai saatleri normale döndü - Son Dakika

Mesai saatleri normale döndü
Eskişehir'de Ramazan Bayramı sonrası için devlet dairelerinde mesai saatleri tekrar 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 olarak düzenlendi.
Eskişehir'de Ramazan Bayramı sonrası için devlet dairelerinde mesai saatleri tekrar 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 olarak düzenlendi.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında mesai saatleri Ramazan ayı boyunca 09.00 - 12.30 ve 13.00 - 17.00 olarak belirlenmişti. Normalleşme adımları ve Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte mesai saatleri de tekrar eski haline dönecek. Alınan karara göre Eskişehir'deki devlet dairelerinde de mesai saatleri yarından itibaren normale dönerek 08.00 - 12.00 ve 13.00 - 17.00 olacak. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 01:40 Kaynak: İHA
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