Mesaiye dua ile başlıyorlar - Son Dakika
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Mesaiye dua ile başlıyorlar

16 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği personeli her gün mesaiye dua ile başlıyor.

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Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği personeli her gün mesaiye dua ile başlıyor. Grup Amiri Fahri Tekbaş, dua geleneğinin yıllardır devam ettiğini söyledi


Burhaniye İtfaiye Grup Amirliğinde görev yapan 31 personel her sabah işe dua ile başlıyor. Vardiya değişimlerindeki duanın yıllardır yapıldığını anlatan Burhaniye İtfaiye Grup Amiri Fahri Tekbaş, duanın yararına inandıklarını söyledi. 24 saat görev başında olduklarını anlatan Tekbaş, "Grubumuzda yıllardır işe dua ile başlıyoruz. Her gün bir arkadaşımız dua yapıyor. Duamız vardiya değişimlerinde yapıldığı için işe yeni başlayan dua ile başladığı gibi evine giden de dua ile gitmiş oluyor. Bu geleneği sürdürmeye kararlıyız" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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