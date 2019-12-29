Mesaiye onunla başlayıp, onunla bitiriyorlar - Son Dakika
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Mesaiye onunla başlayıp, onunla bitiriyorlar

6 saat önce

Antalya'da yaklaşık 3 aydır bir iş yerinde yaşayan kedi, mesaiye çalışanlarla başlayıp, çalışanlarla bitiriyor.

Mesaiye onunla başlayıp, onunla bitiriyorlar, System.String[]

Antalya'da yaklaşık 3 aydır bir iş yerinde yaşayan kedi, mesaiye çalışanlarla başlayıp, çalışanlarla bitiriyor. Evrakların içerisinde, fotokopi makinelerinin arasında dolaşan kedi, hem çalışanların, hem de müşterilerinin gözdesi oldu.


Serik ilçesinde bulunan bir iş yerinde çalışan personeller, mesailerini sokak kedisiyle beraber yürütüyor. Yaklaşık 3 ay önce iş yerinin kapısına gelen kediyi içeriye alan çalışanlar, sabah geldiklerinde mesaiye onunla başlayarak, sağlığı için de klimaları gün ve gece boyu açık tutuyorlar. Çalışanlar işlem yaparken masada oturan kedi, aynı zamanda evrakların arasına giriyor, fotokopi makinesinin üzerine çıkıp, fotokopi çekiyor. İstediği zaman iş yerinin içerisinde özgürce dolaşabilen kedi, bazen de kapıda durarak, müşterileri karşılıyor.


"Evrakların içerisinde, insanlarla iç içe yaşıyor"


Kediyi çok sevdiklerini söyleyen Yunus Özparlar, "Burada kedimiz ile mesaiye başlıyoruz. Kedimizle beraber de mesaimizi bitiriyoruz. Hatta onun sağlığı için gün boyu klimalarımızı bile açık tutuyoruz, geceleri bile açık tutuyoruz. Bizlerle birlikte evrakların içerisinde, buraya gelen insanlarla iç içe yaşıyor. Bu bizim için çok önemli. Hayvanlarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor" dedi.


İş yerinin müşterisi Mehmet Yanık ise, kedinin özgürce fotokopi makinelerinin arasında rahatlıkla dolaştığını belirterek, "Bazen fotokopi bile çeker. Buraya gelen müşteriler de ona ayrı bir ilgi gösteriyor. O yüzden doğal bir ortam yaşanıyor" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya, Sabah, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:46 Kaynak: İHA
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