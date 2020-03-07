Mesaj maçında LA Lakers, Milwaukee Bucks'ı mağlup etti! - Son Dakika
Son Dakika Spor Mesaj maçında LA Lakers, Milwaukee Bucks'ı mağlup etti! - Son Dakika Spor

Mesaj maçında LA Lakers, Milwaukee Bucks'ı mağlup etti!

6 saat önce

NBA'e 10 maçla devam edildi.

Mesaj maçında LA Lakers, Milwaukee Bucks'ı mağlup etti!, System.String[]

NBA'e 10 maçla devam edildi.


Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, yıldız oyuncularının skorer performanslarının yardımıyla Staples Center'da ağırladığı Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks'ı 10 sayı farkla yendi ve sezonun 48. galibiyetine ulaştı.


Galibiyet serisini 3 maça çıkaran Lakers'ta LeBron James 37 sayı, 8'er ribaunt ve asist, Anthony Davis 30 sayı ve 9 ribauntluk performans sergiledi.


Bu sezon 10. kez kaybeden 53 galibiyetli Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 32 sayı, 11 ribaunt ve 6 asist, Donte DiVincenzo ise 17 sayıyla mücadele etti. Milli oyuncu Ersan İlyasova ise maçta süre alamadı.


- Mavericks zorlanmadı


Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren takımlardan Dallas Mavericks, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 121-96'lık skorla mağlup etti.


Sezonun 39. galibiyetine uzanan Mavericks'te Kristaps Porzingis 26 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Luka Doncic ise 21 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla oynadı.


Bu sezon 32. kez yenilen Grizzlies'ta Josh Jackson 16, Dillon Brooks 15 sayı, Jonas Valanciunas ise 14 sayı ve 11 ribauntla maçı tamamladı.


NBA'de yarın 6 maç oynanacak.


- Sonuçlar


Washington Wizards - Atlanta Hawks: 118-112


Brooklyn Nets- San Antonio Spurs: 139-120


New York Knicks- Oklahoma City Thunder: 103-126


Boston Celtics- Utah Jazz: 94-99


Chicago Bulls- Indiana Pacers: 102-108 Minnesota Timberwolves- Orlando Magic: 118-132


New Orleans Pelicans- Miami Heat: 110-104


Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 121-96


Phoenix Suns- Portland Trail Blazers: 127-117


Los Angeles Lakers-Milwaukee Bucks: 113-103


Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Lakers, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:54 
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